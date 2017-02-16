Банк Интеза заявил о попытке дискредитации приватизационной сделки «Роснефти»

Сделка по финансированию приватизации 19,5 процента акций «Роснефти», организатором синдицированного кредита для которой выступил Банка Интеза, подверглась дискредитационной кампании. Об этом заявил RNS глава совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико в кулуарах российско-итальянского семинара «Россия и Италия: искусство инноваций» в Милане.

«Идет кампания дискредитации против этой сделки — непонятно почему. Думаю, много кто хотел провести эту сделку, это очень привлекательная сделка. (…) Я откровенно вам говорю: никакой интриги нет, сделка очень транспарентная, естественно, сложная, комплексная. Но все комплаенс мы прошли — европейский, американский, итальянский комплаенс, в том числе наше правительство», — пояснил он.

Фаллико отметил также, что Газпромбанк не размещал средства в Intesa в целях опосредованного финансирования сделки по приватизации «Роснефти». «Нет. Откуда это — не понимаю. Это исключено. Я все читаю, слышу: может, они размещали куда-то, но мы не видели. Intesa достаточно ликвидный банк. Это ложь. Не понимаю, откуда это... Никакого депозита нет», — подчеркнул Фаллико.

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Участники сделки приняли на себя традиционные для подобных сделок риски, утверждает Фаллико. «Нормальные риски, когда в сделке участвуют две крупные компании. QIA — «ААА» — риск определен. Определенные риски мы взяли на Glencore. Glencore на протяжении последних лет поднимается: компания делает огромный объем сделок. Риски взяли — риски всегда есть, нужно только определить этот риск. Мы считаем, что это риски, которые можно взять спокойно», — заключил глава совета директоров.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что Газпромбанк поможет Glencore и Катарскому инвестиционному фонду купить 19,5 процента акций «Роснефти», не раскрыв схему участия российского банка.

Glencore и Cуверенный фонд катара QIA завершили покупку 19,5 процента акций «Роснефти» 3 января 2017 года. Сумма сделки составила 10,2 миллиарда евро. По итогам приватизации указанного пакета в НК «Роснефть» государственный бюджет России получил 710,8 миллиарда рублей (11,1 миллиарда долларов или 10,5 миллиарда евро).

Соглашение по продаже акций «Роснефти» международному консорциуму в составе Суверенного фонда Катара и трейдера Glencore было подписано 10 декабря.

