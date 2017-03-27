Глава «Роснефти» и президент Египта обсудили реализацию проекта Zohr

Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе рабочего визита в Египет встретился с президентом Арабской Республики Абдулой Фаттахом Ас-Сиси в составе консорциума по разработке газового месторождения Zohr. Помимо главы российской компании участниками встречи стали также главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци и глава группы компаний BP Боб Дадли. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества с египетскими властями и бизнес-партнерами (государственная египетская компания Egyptian Natural Gas Holding Company входит в совместное с участниками консорциума предприятие Petroshorouk, которое выполняет функции оператора проекта).

Игорь Сечин рассказал Абдуле Фаттаху Ас-Сиси о ходе реализации сделки по вхождению «Роснефти» в проект по добыче углеводородов на месторождении Zohr. Ее закрытие ожидается во втором квартале 2017 года. Глава «Роснефти» также проинформировал о росте объемов поставок энергоносителей в страну: только за 2016 год Egyptian General Petroleum Corporation приобрела у компании 1,32 миллиона тонн нефтепродуктов, а Egyptian Natural Gas Holding Company — около 174 тысяч тонн СПГ.

В декабре 2016 г. «Роснефть» заключила соглашение о приобретении у ENI 30-процентной доли в концессионном соглашении на разработку газового месторождения Zohr (с возможностью приобретения дополнительных 5 процентов), а также 15-процентной доли в операторе проекта. Месторождение находится в акватории Египта и является одним из самых крупных открытий последних лет. Роснефть» становится участником проекта вместе с мировыми мейджорами — своими давними партнерами: Eni и BP. По завершении сделок между «Роснефтью», Eni и BP акционерная структура концессионного соглашения может быть сформирована следующим образом: Eni — 50 процентов, «Роснефть» — до 35 процентов, BP — до 15 процентов.

В тот же день, 27 марта, глава суверенного фонда Qatar Investment Authority Абдалла Аль- Тани выразил уверенность в инвестициях, которые данный фонд произвел в ценные бумаги «Роснефти». Об этом он заявил сегодня на инвестиционной конференции в Лондоне, сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в инвестициях в крупнейшую российскую нефтяную компанию, Аль- Тани сказал: «Абсолютно, вне всяких сомнений».

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3 января 2017 года консорциум, в который вошли ведущий нефтетрейдер Glencore и Cуверенный фонд Катара QIA завершили покупку 19,5 процента акций «Роснефти». По итогам приватизации бюджет России получил 710,8 миллиарда рублей (11,1 миллиарда долларов или 10,5 миллиарда евро). Основным кредитором консорциума вместе с рядом банков выступил международный банк Banca Intesa Sanpaolo. Председатель совета директоров банка «Intesa» Антонио Фаллико не раз заявлял, что заключенная сделка была прозрачной и прошла американский, европейский и итальянский комплаенс (контроль на соответствие законодательству).

Катарцы, вошедшие по результатам сделки в акционерный капитал «Роснефти», являются крупнейшими производителями СПГ в мире, что может вывести сотрудничество между компанией и Катаром в области трейдинга на новый уровень.

