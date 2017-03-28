«Роснефть» назвала политизированным решение суда ЕС о справедливости санкций

Российская нефтяная компания «Роснефть» назвала незаконным, необоснованным и политизированным решение Суда Справедливости ЕС о законности европейских санкций, вынесенное 28 марта 2017 года. Об этом говорится в сообщении НК.

«Данное решение доказывает, что в Европе на смену верховенства права приходит верховенство политической конъюнктуры», — подчеркивается в заявлении «Роснефти».

Компания отмечает, что суд признал законность санкций, несмотря на то, что Европейский союз в ходе процесса не смог представить оснований для их введения в отношении компании. «"Роснефть" продолжает настаивать, что не совершала никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где она ведет свою деятельность, включая Украину, не имеет отношения к кризису на Украине», — говорится в заявлении компании.

В «Роснефти» отмечают, что суд отказался признать тот факт, что санкции ЕС являются способом конкурентной борьбы. «Суд не смог объяснить, почему ограничения, поводом для которых послужило присоединение Крыма к РФ, касаются таких вопросов как доступ нефтяных компаний на международные финансовые рынки, нефтедобыча на арктическом шельфе, разработка трудноизвлекаемых запасов, глубоководных и сланцевых месторождений», — отмечает компания. В НК считают, что санкции, которые были введены против неё странами ЕС, в первую очередь, нацелены на то, чтобы увеличить риски ведения бизнеса, помешать реализации значимых проектов и создать преференции для других игроков на нефтяном рынке.

Суд, говорится в заявлении российской компании, отказался признать тот факт, что односторонние экономические санкции противоречат действующим положениям Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС, подписанного в 1994 году. «Решение ЕС о введении санкций, фактически, является легитимированным отказом от своих международно-правовых обязательств», — подчеркивается в сообщении.

Также суд проигнорировал существующие собственные прецеденты, когда решение о санкциях ЕС было пересмотрено из-за отсутствия веских аргументов, напоминает «Роснефть». В частности, иранские банки, включенные в санкционный список Евросоюза, успешно обжаловали постановление ЕС. Суд признал, что они не связаны с ядерной программой ИРИ, которая была объектом санкций, а наличие тесных связей с иранским государством не является достаточным аргументом для их включения в список.

Как заявил замглавы МИД России Алексей Мешков, комментируя решение Европейского суда правосудия в Люксембурге по санкциям против Роснефти, любые санкции против российских компаний являются незаконными.

«На этот счет можно сказать одно: все санкции, которые применяются против российских компаний, незаконны. Я бы предложил этому суду познакомиться с уставом ООН. Только Совет безопасности ООН имеет политическое право объявлять санкции в отношении государств и иностранных компаний», — приводят слова российского дипломата РИА Новости.

В компании подчеркнули, что, несмотря на не принятую во внимание судом аргументацию, «Роснефть», «используя все имеющиеся в ее распоряжении правовые инструменты, продолжит защищать интересы своих акционеров, «в том числе и от влияния неправомерных санкционных ограничений».

Европейский суд Справедливости в Люксембурге 28 марта признал законными санкции ЕС против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». Это решение было ответом на обращение британского суда, запросившего позицию европейского судебного органа после обжалования ограничительных мер в Великобритании.