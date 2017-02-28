«Роснефть» продолжит модернизацию НПЗ и не станет продавать свои заводы

«Роснефть» активно работает над завершением модернизации нефтеперерабатывающих заводов, рассказал «Ленте.ру» первый вице-президент компании Павел Федоров на Сочинском инвестиционном форуме.

«Даже в сегодняшних условиях мы видим те приоритеты, которые определены и четырехсторонними соглашениями, и задачами повышения рентабельности бизнеса. Поэтому компания работает над реализацией ряда перспективных проектов по модернизации заводов. У нас нет планов по продаже каких-либо своих предприятий», — сообщил он.

Топ-менеджер добавил, что компания находится в активном диалоге с ответственными официальными органами исполнительной власти для обеспечения необходимой рентабельности своих инвестиций.

«Мы будет работать над тем, чтобы повышать финансовую эффективность предприятий, — заявил Федоров, — и схема финансирования, во многом, будет зависеть от формы реализации тех налоговых инициатив, которые сегодня существуют». Он добавил, что схема финансирования будет корректироваться «по мере получения дополнительной ясности на этом фронте».