«Роснефть» решила продать активы Чечне

«Роснефть» планирует продать 51 процент в «Грознефтегазе», а также остальное имущество в Чечне в общей сложности на 12,5 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, в конце января компания представила в Минэкономразвития оценку своих активов в республике, подготовленную PwC.

Источник издания утверждает, что предложения «Роснефти» по продаже имущества компании региону в начале февраля обсуждали на совещании в Минэкономразвития. Представители республики попросили проанализировать оценку активов, сделанную консалтинговым агентством.

Следующим шагом станет получение согласия на сделку от правительства Чечни и подготовка директивы правительства России. Источник газеты отмечает, что сделка окончательно не утверждена и не определены источники ее финансирования, «но вряд ли с этим возникнут проблемы».

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Глава республики Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина передать «Чеченнефтехимпром» Чечне в конце 2015 года, и предложение было одобрено. В конце июня 2016 года премьер Дмитрий Медведев исключил ЧНХП из прогнозного плана приватизации на 2014-2016 годы, что фактически стало началом процесса передачи.

«Чеченнефтехимпрому» принадлежит 1113 нефтяных и газовых скважин, участки площадью 11,6 тысячи гектар, два НПЗ, ремонтные предприятия, оборудование для добычи нефти, четыре нефтебазы и более 500 километров трубопроводов. В аренде у «Грознефтегаза» находится 2,86 тысячи единиц имущества по добыче и транспортировке углеводородов.

