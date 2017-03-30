Путин оценил вклад арктических предприятий в ВВП России

Предприятия, работающие в арктическом регионе, дают 10 процентов ВВП России. Об этом в четверг, 30 марта, заявил президент Владимир Путин на форуме «Арктика — территория диалога», передает Rambler News Service.

«Вряд ли что-то может поменять наши приоритеты в этом регионе. Имею в виду несколько обстоятельств. Первое: уже сегодня 10 процентов ВВП России складывается из результатов работы предприятий, функционирующих в этом регионе. Удельных вес их постоянно растет», — приводит агентство слова главы государства.

Президент также назвал еще один фактор, влияющий на развитие арктического региона. «Существенным является следующее обстоятельство: это рост, изменение и повышение эффективности новейших технологий, которые появляются», — добавил президент.

Объем экономики по итогам 2016 года составил 85,88 триллиона рублей. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, ВВП в 2017 году увеличится на 0,6 процента, в 2018-м — на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,1. Агентство Bloomberg писало, что Россия вышла из самой продолжительной рецессии за последние 20 лет.