Путин констатировал рост экономики России в январе

ВВП России в январе вырос на 0,8 процента. Об этом в четверг, 16 марта, заявил президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

По данным Росстата, в январе этого года промышленное производства выросло на 2,3 процента, обрабатывающие отрасли — на два процента, добавил президент.

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«Мы вышли на траекторию устойчивого снижения инфляции, что считаю чрезвычайно важным. По состоянию на 13 марта она составила 4,4 процента в годовом исчислении», — подчеркнул глава государства. Также он отметил, что бюджетный дефицит, а также курс национальной валюты удалось удержать на приемлемом уровне.

14 марта министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о том, что в январе экономика России выросла по сравнению с декабрем прошлого года. В целом в 2017 году ВВП увеличится на два процента, считает глава Минэкономразвития.

В начале месяца агентство Bloomberg писало, что Россия вышла из самой продолжительной рецессии за последние 20 лет, спад экономики закончился на несколько кварталов раньше, чем прогнозировал ЦБ.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018-м — на 1,7, в 2019-м — на 2,1 процента. По данным Росстата, экономика в 2016 году сократилась на 0,2 процента.