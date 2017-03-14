Орешкин сообщил о росте январского ВВП по сравнению с декабрем

Экономика России выходит на устойчивый рост, в январе ВВП вырос по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом во вторник, 14 марта, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, сообщается на странице ведомства в Facebook.

По его словам, отечественная экономика приспособилась к новым условиям и показала рост в начале года. «Положительный тренд в целом продолжается, в январе наблюдался очищенный рост к декабрю», — отметил он. По итогам года ВВП увеличится примерно на два процента, уверен министр.

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В прошлом году наблюдался рост в промышленном производстве и сельском хозяйстве. «В этом году мы сейчас выходим на более широкий рост — с ростом потребительского спроса», — подчеркнул Орешкин.

Ранее 14 марта эксперты ВШЭ сообщили, что экономика России выходит из депрессивного состояния, на это указывает рост сводного индекса региональной экономической активности (РЭА), который превышает критический уровень в 50 процентов. «Позитивные изменения давно не носили столь всеохватывающего характера», — констатируют они.

7 марта агентство Bloomberg писало, что Россия вышла из самой продолжительной рецессии за последние 20 лет, спад экономики закончился на несколько кварталов раньше, чем прогнозировал ЦБ.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018-м — на 1,7, в 2019-м — на 2,1 процента. По данным Росстата, экономика в 2016 году сократилась на 0,2 процента.