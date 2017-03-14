Эксперты заметили всеохватывающий позитив в экономике России

Экономика России выходит из депрессивного состояния, на это указывает рост сводного индекса региональной экономической активности (РЭА), который превышает критический уровень в 50 процентов. Об этом говорится в материалах Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ), которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

«При этом 50-процентную отметку в январе преодолели (а нередко значительно превзошли) три из пяти важнейших секторов и шесть из восьми федеральных округов. Позитивные изменения давно не носили столь всеохватывающего характера», — говорится в комментарии. В январе нынешнего года индекс вырос до 54,4 процента.

Материалы по теме Рубль в противофазе ФРС США проверит на крепкость российскую валюту На черный день Зачем США и Саудовская Аравия обваливают цены на нефть

Индекс РЭА в промышленном секторе в январе составил 80 процентов, в оптовой торговле и сфере платных услуг индексы достигли 65 процентов, но спад еще наблюдается в розничной торговле и строительстве, отмечается в материалах ВШЭ.

Среди федеральных округов самую низкую экономическую активность демонстрирует Уральский, где индекс был равен в январе 40 процентам. Несколько лучше ситуация выглядит в Центральном федеральном округе, где индекс РЭА достиг 46 процентов.

Но говорить о начале бурного экономического роста еще рано, пока речь идет о возвращении к стадии стагнации, отмечают эксперты ВШЭ. «В целом, глубина и территориальная “распространенность” спада медленно сокращается. Втягивание российской экономики в фазу медленного (фактически на грани стагнации) роста сейчас представляется наиболее вероятным сценарием», — пишут они.

В начале марта агентство Bloomberg писало, что Россия вышла из самой продолжительной рецессии за последние 20 лет, спад экономики закончился на несколько кварталов раньше, чем прогнозировал ЦБ.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин считает, что Россия выходит на новый цикл экономического роста.

