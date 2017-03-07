Bloomberg констатировал выход России из самой длительной за 20 лет рецессии

Россия вышла из самой продолжительной рецессии за последние 20 лет, спад экономики закончился на несколько кварталов раньше, чем прогнозировал ЦБ. Об этом во вторник, 7 марта, пишет агентство Bloomberg.

В Банке России ожидали, что отечественный ВВП начнет увеличиваться только во второй половине прошлого года, однако согласно новым данным рост проявлялся уже в первом квартале. Отчасти восстановление связано с изменением методов подсчета расходов на вооружение. Также свой вклад в рост экономики внесли и растущие цены на нефть, отмечает агентство.

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Первые данные за месяц в этом году демонстрируют больше признаков того, что Россия в 2017-м покажет более ощутимый макроэкономический рост, считает экономист по РФ ING Group NV Дмитрий Полевой. «Значительное улучшение активности в январе, вероятно, связано с укреплением рубля, снижением инфляции и улучшением внутреннего спроса», — отмечает он.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что к концу 2017 года инфляция в России замедлится до 4,3 процента. Российская экономика несомненно получит стимул, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение об ослаблении ограничительных мер. Большинство экономистов, опрошенных агентством, считают, что в таком случае рубль укрепится на пять-десять процентов, а рост ВВП ускорится на 0,2 процентных пункта в 2017 году и на 0,5 процентных пункта в 2018 году.

4 марта председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что экономика страны перешла к фазе роста и по итогам года нас ожидает увеличение ВВП на два процента.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин считает, что Россия выходит на новый цикл экономического роста, а условий для существенного пересмотра налоговой системы нет.

