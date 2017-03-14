Орешкин назвал рубль слишком крепким

Российская валюта остается слишком крепкой, ее курс находится выше фундаментальных значений. Об этом во вторник, 14 марта, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА Новости.
«Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому что обменный курс [доллара] идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется», — сказал чиновник.
Ранее 14 марта министр экономического развития отметил, что неопределенность с планами ОПЕК и растущая добыча в США оказывают давление на нефтяные котировки.
Курс доллара по данным на 11:30 мск составлял 59,03 рубля (плюс 23 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов), нефть марки Brent стоила 51,31 доллара за баррель (минус 0,06 процента).
Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен Минфин и Банк России проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как отклонение от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля будет закуплено иностранной валюты на 70,5 миллиарда рублей.