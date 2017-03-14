Орешкин назвал рубль слишком крепким

Российская валюта остается слишком крепкой, ее курс находится выше фундаментальных значений. Об этом во вторник, 14 марта, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА Новости.

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«Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому что обменный курс [доллара] идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется», — сказал чиновник.

Ранее 14 марта министр экономического развития отметил, что неопределенность с планами ОПЕК и растущая добыча в США оказывают давление на нефтяные котировки.

Курс доллара по данным на 11:30 мск составлял 59,03 рубля (плюс 23 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов), нефть марки Brent стоила 51,31 доллара за баррель (минус 0,06 процента).

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен Минфин и Банк России проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как отклонение от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля будет закуплено иностранной валюты на 70,5 миллиарда рублей.