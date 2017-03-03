Минфин раскрыл новые планы по скупке валюты

С 7 марта по 6 апреля Минфин направит 70,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Ежедневный объем интервенций составит 3,2 миллиарда. Соответствующая информация размещена на сайте финансового ведомства в пятницу, 3 марта.

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Сумма интервенций определяется как отклонение от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. В марте поступления превысили оценку на 91,9 миллиарда рублей, в феврале — были меньше ожидаемого на 21,4 миллиарда. Таким образом и получилась сумма в 70,5 миллиарда.

«При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше», — прогнозирует Минфин.

Покупать иностранную валюту будет Банк России. Она будет зачисляться на счет Федерального казначейства.

До 7 марта Минфин и ЦБ купят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Интервенции призваны снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок и в целом повысить стабильность российской экономики.