Костин предсказал рублю ослабление на пять процентов

Рубль может ослабнуть на пять процентов из-за действий Минфина на внутреннем валютном рынке. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

«При планируемой цене на нефть 55 долларов объем закупок министерством финансов валюты может привести к потенциальному ослаблению стоимости рубля примерно на пять процентов», — приводит агентство его слова.

При этом он сообщил, что ВТБ наблюдает факторы, которые работают на укрепление российской валюты. В их числе — уровень инфляции в стране.

«Мне кажется, колебания рубля будут не очень существенными, если не произойдет серьезных каких-то катаклизмов с точки зрения мировой экономики», — добавил банкир.

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По данным на 16:55 мск, доллар на Московской бирже стоил 57,62 рубля (подешевел на 80 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии). Нефть на лондонской бирже ICE торговалась около отметки 56,59 доллара за баррель.

9 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.

До 7 марта Минфин и Банк России купят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем интервенций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Интервенции призваны снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок и в целом повысить стабильность российской экономики.