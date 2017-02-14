Греф допустил ослабление рубля из-за покупок Минфином валюты

Валютные операции Минфина могут понизить курс рубля на полтора-два рубля. Другим следствием может стать ускорение инфляции на 0,3-0,5 процентного пункта. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил президент Сбербанка Герман Греф, сообщает ТАСС.

При этом он не видит существенного влияния ни на инфляцию, ни на курс национальной валюты. «Но сейчас прогнозировать очень тяжело», — сказал Греф. При нынешних ценах на нефть Минфин и ЦБ могут приобрести как минимум 20-22 миллиарда долларов, полагает глава Сбербанка.

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При этом зависимость рубля от стоимости нефти постепенно снижается, отметил Греф. «Надеюсь, что такого прямого влияния при неблагоприятных ситуациях не должно быть, эта связь должна быть ослаблена», — подчеркнул он.

По состоянию на 18:00 мск доллар стоил 57,34 рубля, что на 52 копейки ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Курс евро также снизился на 55 копеек, до 60,9 рубля. Нефть Brent подорожала до 56,21 доллара (плюс 1,12 процента).

9 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.

До 7 марта Минфин и ЦБ закупят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем интервенций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Интервенции призваны снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок и в целом повысить стабильность российской экономики.