Доллар упал на сообщениях Минфина об интервенциях

Рубль начал рост к доллару после сообщений Министерства финансов России о покупках валюты в марте и апреле. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 3 марта.

До сообщений о том, что финансовое ведомство приобретет с 7 марта по 6 апреля валюту на рынке на 70,5 миллиарда рублей, курс доллара на Московской бирже поднимался на 21 копейку и превысил отметку в 59 рублей впервые с 9 февраля. Затем он упал до 58,60 рубля, и к 13:10 мск торговался около отметки в 58,73 рубля.

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«При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше», — прогнозирует министерство.

14 февраля научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин в беседе с Национальной службой новостей (НСН) отметил, что в укреплении рубля сыграли роль два основных фактора — рост цен на нефть и успешные операции правительства по снижению инфляции.

До 7 марта Минфин и ЦБ купят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Интервенции призваны снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок и в целом повысить стабильность российской экономики.