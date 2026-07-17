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10:02, 17 июля 2026Наука и техника

Разбитый Ираном ЗРК Patriot США в Ираке попал на снимки

Разбитый Ираном зенитный ракетный комплекс Patriot США в Ираке попал на снимки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcz / Reuters

Разбитый Ираном зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot США в Ираке попал на снимки. На фотографии обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

«Новые спутниковые снимки показывают, что Ирану, предположительно, удалось поразить американский ЗРК Patriot в аэропорту Эрбиля, Иракский Курдистан, во время вчерашних ответных ударов», — говорится в публикации.

Там отмечается, что удар мог быть нанесен дронами Shahed-131/136.

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Ранее телеканал Press TV сообщил, что Вооруженные силы Ирана заявили, что в ходе ответных ударов их беспилотники поразили американские батареи Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте, а также системы Patriot на Шейх Иса в Бахрейне.

Также в июле «Военная хроника» заметила, что в Польше рассказали о трех возможных сценариях применения ЗРК Patriot против вероятных целей, в частности, истребителя Су-35С.

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