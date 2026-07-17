Милонов призвал вылечить сорвавшего концерт солиста группы «Три дня дождя»

Милонов заявил, что солисту «Три дня дождя» Викторову требуется длительная реабилитация

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов сравнил поведение солиста популярной рок-группы «Три дня дождя» Глеба Викторова во время скандального выступления в Екатеринбурге с острой формой шизофрении. Его слова приводит «Абзац».

«Лет на пять можно его на реабилитацию определить. Его состояние сравнимо с состоянием человека с острой формой шизофрении, когда он опасен для себя и для окружающих», — заявил парламентарий.

Милонов подчеркнул, что Викторову необходимо лечиться в государственном учреждении, а не в частном реабилитационном центре. По его словам, в больнице артист мог бы участвовать в самодеятельности и справляться с ментальными проблемами, а затем «вышел бы как огурец».

Ранее представители группы «Три дня дождя» назвали поведение Викторова во время концерта в Екатеринбурге следствием безответственности охранников, допустивших посторонних людей в гримерку. Недоброжелатели якобы «воспользовались прошлой зависимостью артиста» и «подсыпали или дали ему» запрещенные вещества. После выступления исполнитель проходит лечение в стационаре.