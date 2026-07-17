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09:58, 17 июля 2026Культура

Милонов призвал вылечить сорвавшего концерт солиста группы «Три дня дождя»

Милонов заявил, что солисту «Три дня дождя» Викторову требуется длительная реабилитация
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов сравнил поведение солиста популярной рок-группы «Три дня дождя» Глеба Викторова во время скандального выступления в Екатеринбурге с острой формой шизофрении. Его слова приводит «Абзац».

«Лет на пять можно его на реабилитацию определить. Его состояние сравнимо с состоянием человека с острой формой шизофрении, когда он опасен для себя и для окружающих», — заявил парламентарий.

Милонов подчеркнул, что Викторову необходимо лечиться в государственном учреждении, а не в частном реабилитационном центре. По его словам, в больнице артист мог бы участвовать в самодеятельности и справляться с ментальными проблемами, а затем «вышел бы как огурец».

Ранее представители группы «Три дня дождя» назвали поведение Викторова во время концерта в Екатеринбурге следствием безответственности охранников, допустивших посторонних людей в гримерку. Недоброжелатели якобы «воспользовались прошлой зависимостью артиста» и «подсыпали или дали ему» запрещенные вещества. После выступления исполнитель проходит лечение в стационаре.

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