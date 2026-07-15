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13:19, 15 июля 2026Культура

Поведение попавшего в рехаб солиста «Три дня дождя» объяснили действиями недоброжелателей

Представитель солиста «Три дня дождя» Викторова: Ему подсыпали запрещенные вещества
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Поведение солиста «Три дня дождя» Глеба Викторова во время концерта в Екатеринбурге объяснили действиями недоброжелателей. Соответствующее заявление представителей коллектива опубликовано в Telegram.

Представители лейбла IZBA подтвердили, что после концерта Викторов проходит лечение в стационаре. Поведение певца на сцене назвали следствием безответственности охранников, допустивших посторонних людей в гримерку. Недоброжелатели якобы «воспользовались прошлой зависимостью артиста» и «подсыпали или дали ему» запрещенные вещества.

«Все, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом! Концерт был остановлен, артист срочно отправлен в Москву к родителям и далее отправлен на лечение», — пояснили представители лейбла.

Отмечается, что Викторов отыграет ближайший концерт группы, запланированный на 28 июля, «в своем привычном здоровом состоянии».

Ранее поклонники «Три дня дождя» пожаловались на срыв концерта в Екатеринбурге. Викторов самостоятельно исполнил несколько песен, однако вскоре перестал попадать в ноты, забыл текст и с трудом стоял на ногах. Фанаты отметили, что с середины концерта певцу включили фонограмму, и предположили, что он вышел на сцену пьяным. В ходе выступления Викторов попытался сделать несколько политических высказываний, однако звукорежиссер выключил его микрофон.

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