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19:44, 13 июля 2026Культура

Зрители пожаловались на еле стоявшего на концерте солиста «Три дня дождя»

KP.RU: Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Поклонники обвинили солиста популярной российской группы «Три дня дождя» Глеба Викторова в срыве концерта. Об этом пишет KP.RU.

Выступление коллектива состоялось 12 июля в Екатеринбурге. По словам зрителей, артист самостоятельно исполнил несколько песен, однако вскоре перестал попадать в ноты, забыл текст и с трудом стоял на ногах. Фанаты отметили, что с середины концерта Викторову включили фонограмму, и предположили, что певец вышел на сцену пьяным.

«Мы заплатили деньги за билеты, которые, между прочим, в фан-зону стоили 5,5 тысячи рублей, ждали концерт под ливнем, а в итоге большую часть песен он даже не смог исполнить», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что в ходе выступления Викторов отходил на перерыв, затем вернулся на сцену и попытался сделать несколько политических высказываний, однако звукорежиссер выключил его микрофон. Затем артист поднял над собой флаг России и признался в любви к стране. По данным источника, после исполнения хита «Отпускай» Викторова увели со сцены музыканты.

В марте сообщалось, что Глеба Викторова отправили в рехаб. Сестра артиста пояснила, что госпитализация оказалась нужна для лечения ментального здоровья. По ее словам, певец принял решение закодироваться.

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