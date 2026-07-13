Зрители пожаловались на еле стоявшего на концерте солиста «Три дня дождя»

KP.RU: Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге

Поклонники обвинили солиста популярной российской группы «Три дня дождя» Глеба Викторова в срыве концерта. Об этом пишет KP.RU.

Выступление коллектива состоялось 12 июля в Екатеринбурге. По словам зрителей, артист самостоятельно исполнил несколько песен, однако вскоре перестал попадать в ноты, забыл текст и с трудом стоял на ногах. Фанаты отметили, что с середины концерта Викторову включили фонограмму, и предположили, что певец вышел на сцену пьяным.

«Мы заплатили деньги за билеты, которые, между прочим, в фан-зону стоили 5,5 тысячи рублей, ждали концерт под ливнем, а в итоге большую часть песен он даже не смог исполнить», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что в ходе выступления Викторов отходил на перерыв, затем вернулся на сцену и попытался сделать несколько политических высказываний, однако звукорежиссер выключил его микрофон. Затем артист поднял над собой флаг России и признался в любви к стране. По данным источника, после исполнения хита «Отпускай» Викторова увели со сцены музыканты.

В марте сообщалось, что Глеба Викторова отправили в рехаб. Сестра артиста пояснила, что госпитализация оказалась нужна для лечения ментального здоровья. По ее словам, певец принял решение закодироваться.