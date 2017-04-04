В арктических льдах испытают мощный судовой лазер

До конца 2017 года в России пройдут испытания мощного судового лазера. Холдинг Ростеха «Швабе» и Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России подписали протокол, сообщает «Интерфакс».

«Лазерный комплекс обеспечит проводку любых судов через ледовые поля вне зависимости от их мощности. Это позволит создать полноценную круглогодичную транспортную инфраструктуру в субарктических и арктических районах России, снизить ледовую нагрузку на инженерные сооружения, работающие на континентальном шельфе», — сообщил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

Новая судовая лазерная установка мощностью 200 киловатт способна обнаруживать в ледяной корке трещины и фокусировать на них лазер. При помощи устройства можно будет разрезать лед толщиной до одного метра.

Лазерная судовая установка разработана специалистами предприятия «Швабе» — Национального центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика» в рамках программы «Развитие гражданской морской техники». Представители холдинга рассказали, что место проведения эксперимента выберут в течение месяца. Также определят перечень судов, которые примут в нем участие. Лазер станет новым способом прокладывания судоходных русел в ледяных полях.

В настоящее время существует два способа проходить через лед: продавливать его массой судна или разрезать с помощью форштевня - носовой части киля. Для этой цели используются ледоколы «Арктика» и «Тамыр».