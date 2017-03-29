На базе Мурманского арктического университета появится опорный вуз

На базе Мурманского арктического университета будет создан опорный вуз для подготовки работников предприятий арктической зоны. Об этом сегодня заявила министр образования России Ольга Васильева в рамках Международного арктического форума в Архангельске, сообщает ТАСС.

«В настоящее время по инициативе губернатора в Мурманской области создается крупный многопрофильный региональный вуз на базе Мурманского арктического госуниверситета», — заявила Васильева. Основной его задачей станет обеспечение ценными кадрами горнодобывающей, туристической, транспортно-логистической и других сфер экономики российской Арктики.

Всего в учебном заведении будет реализовано 184 образовательные программы. Сейчас ведомство проводит конкурс по отбору лучших из них. Васильева отметила, что наибольший потенциал в этой сфере имеют Архангельская и Мурманская области.

В марте стало известно о начале отбора молодых специалистов на борт плавучего гидрографического университета на борту судна «Горизонт» Северного флота. В его научной жизни также примут участие военные моряки.

