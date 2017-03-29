Российские компании договорились о сотрудничестве в Арктике

В среду, 29 марта в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» подписано соглашения о сотрудничестве между крупнейшими компаниями, ведущими свою деятельность в Арктической зоне. Подписи поставили гендиректор «Атомредметзолото» (добывающий дивизион «Росатома») Владимир Верховцев, гендиректор «Росатомфлота» Вячеслав Рукша и председатель совета директоров «Востокугля» Дмитрий Босов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Документ предусматривает установление взаимовыгодного партнерства и сотрудничества сторон. В частности, в области обеспечения бесперебойной и экологически безопасной ледокольной проводки судов на трассах Северного морского пути, а также совместного освоения полиметаллических, угольных и других месторождений, включая проектирование и строительство горно-обогатительных предприятий в Арктической зоне нашей страны.

«Соглашение о сотрудничестве в первую очередь связано с Павловским свинцово-цинковым месторождением. Нам предстоит построить большой порт в арктической зоне. Мы привлечем опыт и финансы наших партнеров, чтобы быстро и качественно реализовать этот проект», — заявил Владимир Верховцев.

Гендиректор «Атомредметзолото» выразил надежду, что «Востокуголь» станет инвестором строительства порта. В целом Соглашение и связанные с ним проекты призваны способствовать развитию Севморпути, убежден Верховцев.

