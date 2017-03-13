Северный флот запустил плавучий гидрографический «университет»

На борту гидрографического судна «Горизонт» Северного флота, находящегося сейчас в Баренцевом море, начался учебно-методический сбор молодых специалистов. В частности, в жизни «университета» примут участие военнослужащие Северного флота и гражданские гидрографы, специализирующиеся на изучении арктических вод, сообщает ТАСС.

«Решение провести учебно-методический сбор на борту гидрографического судна в море было принято на Северном флоте впервые с момента формирования на флоте Арктической океанографической экспедиции», — сообщают в пресс-службе флота.

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Главная цель сбора — практическая подготовка молодых специалистов для проведения научно-исследовательских работ в высокоширотных районах Северного Ледовитого океана и на арктических островах во время их освобождения от ледового покрова. Сами исследования запланированы на наиболее благоприятный для этого период — в конце лета — начале осени.

6 марта сообщалось о формировании экипажа нового ледокола Северного флота «Илья Муромец», созданного специально для работы в арктических морях. Севфлот набрал на корабль самых опытных моряков службы вспомогательного флота, у многих из которых есть опыт службы на боевых кораблях.