Сформирован экипаж нового ледокола Северного флота «Илья Муромец»

В Мурманской области сформирован экипаж ледокола Северного флота «Илья Муромец», созданного специально для работы в арктических морях. Об этом сообщили в пресс-службе Севфлота.

«Экипаж составят более 30 человек, которым предстоит обслуживать новую морскую технику. Часть моряков уже приступила к ее освоению на подготавливаемом к заводским испытаниям ледоколе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Северный флот набрал на ледокол самых опытных моряков службы вспомогательного флота, у многих из которых есть опыт службы на боевых кораблях. «Илью Муромца» заложили 23 апреля 2015 года, спустили на воду 10 июня 2016 года, а передадут ВМФ осенью 2017 года.

Длина корабля 84 метра, водоизмещение — 6 тысяч тонн. Это первый ледокол проекта 21180, винто-рулевые колонки которого закреплены вне корпуса с помощью шарнирного механизма и способны поворачиваться на 360 градусов, позволяя кораблю свободно двигаться носом, кормой и бортом.

Суда подобного типа, работающие на дизель-электрическом двигателе, способны преодолевать льды толщиной до 1,5 метра. Их используют в водах Балтийского, Белого и других замерзающих морей.