Ледокол «Новороссийск» вернулся из первого похода в Арктику

Ледокол «Новороссийск» завершил свое первое арктическое путешествие и пришвартовался в порту Мурманска, сообщает ТАСС. Сейчас ледокол готовят к следующему походу, который состоится 11 февраля.

Рейс «Новороссийска» продлился чуть более недели, он доставил на остров Земля Александры 160 тонн грузов и провел за собой пассажирский теплоход «Клавдия Еланская» с 200 пассажирами.

По данным Мурманского морского порта, следующая партия грузов составит 187 тонн — ледокол доставит на отдаленную землю стройматериалы и блок-модули мобильных электростанций. Вслед за «Новороссийском» отправится еще один корабль, танкер «Варзуга».

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Ледокол «Новороссийск» — один из новейших судов такого класса, компания «Росморпорт» получила его в конце 2016 года.

Корабли подобного типа, работающие на дизель-электрическом двигателе, способны преодолевать льды толщиной до 1,5 метра. Их используют в водах Балтийского, Белого и других замерзающих морей.