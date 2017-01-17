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Во льдах возле Чукотки застрял караван судов

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Два сухогруза и два ледокола не смогли покинуть порт Певек на Чукотке из-за сложной ледовой обстановки. Об этом сообщает во вторник, 17 января, ТАСС со ссылкой на главу регионального управления МЧС Руслана Назарова.

«В настоящее время в районе Восточно-Сибирского моря, а именно у мыса Шелахского, наблюдается лед — 10 баллов. Толщина льда выше одного метра, сильное сжатие и торосы выше 2,5 метра. В 50 километрах от городского округа Певек, в акватории моря, находится караван из четырех судов. Сложная ледовая обстановка не позволяет им в короткие сроки выполнить лоцманскую проводку и совершить выход», — рассказал он.

По данным РИА Новости, речь идет о караване, который в начале января доставил грузы для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). В его составе ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын», а также сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».

Как отметил Назаров, речь о ЧП не идет, ситуация находится под контролем правительства Чукотки и регионального МЧС. В ближайшее время проводка каравана будет осуществлена при помощи вертолета, на котором специалисты организуют ледовую разведку, после чего составят лоцманскую карту.

Выход судов в море запланирован на 18 января после того, как стихнет ветер в районе мыса Шелахского, добавил Назаров, выразив уверенность, что в течение недели проводка каравана будет завершена.

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