Чиновники задумались о создании ведомства для управления Арктикой

В России необходимо создать отдельный государственный орган для управления арктическими территориями. Об этом полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов заявил ТАСС в среду, 29 марта.

«Однозначно, это должен быть отдельный орган, мы уже посоветовались с регионами и членами комиссии (по вопросам развития Арктики — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он агентству в кулуарах Арктического форума, который проходит в Архангельске. Цуканов подчеркнул, что речь идет о «грандиозной программе» по развитию макрорегиона.

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Полпред главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поддержал идею формирования такого ведомства. «Кроме экономической компоненты, есть еще и социальные обязательства перед теми людьми, кто был в том числе заселен сюда еще в советское время, — подчеркнул он. — Важны также координация и планирование научных исследований в интересах освоения и развития Арктики, и все это должен кто-то администрировать».

27 марта министр энергетики России Александр Новак заявил, что Арктика является стратегическим ресурсом России и будущим отечественной добычи нефти и газа. Он подчеркнул, что находящие там запасы углеводоров оцениваются в миллиарды тонн нефти и десятки триллионов кубометров газа.

В конце января сообщалось, что на госпрограмму социально-экономического развития Арктики, рассчитанную до 2025 года, будет выделено 209 миллиардов рублей. Отмечалось, что основными точками развития станут восемь опорных зон — Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская.