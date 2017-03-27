Советскую полярную станцию в Северном Ледовитом океане откроют для туристов

Полярная станция на Земле Франца-Иосифа, считавшаяся самой большой на этом архипелаге в советское время, станет доступна для туристов. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает ТАСС.

Как заявил Александр Кириллов, и.о. директора национального парка «Русская Арктика», в состав которого входит Земля Франца-Иосифа, обсерватория имени Эрнста Крекеля на острове Хейса откроется для посетителей после очистки территории. Когда именно это произойдет, он не уточнил.

Материалы по теме Не наше все Страны, где не встретить путешественников из России

По словам Кириллова, в советское время на этой станции проживало и работало порядка 200 человек. Поселок при обсерватории насчитывал до 40 домов, в том числе и самый северный в стране детсад.

Упомянутая обсерватория начала работу в 1957 году под названием «Дружная». В 1972 ее переименовали в честь известного в СССР полярного радиста Эрнста Кренкеля.

В 2001 году станцию закрыли, в 2004 году ее деятельность была возобновлена. В настоящее время в обсерватории работают четыре человека. На острове с 2014 года проводятся мероприятия по арктической уборке (очистке территории).

Земля Франца-Иосифа входит в состав Архангельской области. Архипелаг располагается в Северном Ледовитом океане и состоит из 192 островов общей площадью свыше 16 тысяч квадратных километров.

В настоящее время отдыхающие могут посетить лишь некоторые из островов Земли Франца-Иосифа. Туроператор заранее уведомляет руководство «Русской Арктики» о конкретном маршруте по архипелагу. Представители парка изучают эту заявку и утверждают ее.

