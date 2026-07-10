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09:14, 10 июля 2026Мир

Экс-чиновник Пентагона указал на неэффективность систем Patriot против России

Фриман: Системы Patriot показали себя неэффективными в противодействии российским ракетам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Issei Kato / Reuters

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, лицензию на производство ракет для которых США могут предоставить Украине, уже продемонстрировали невысокую эффективность в противодействии российскому вооружению. Об этом заявил бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман, передает РИА Новости.

«Может системы Patriot и могут помочь украинскому моральному духу, но у них явно невпечатляющий послужной список, если речь идет о противодействии российским... ракетам», — сказал экс-чиновник Пентагона.

При этом Фриман подчеркнул, что американские компании RTX и Lockheed Martin, совместно производящие эти комплексы, пока не сообщили, готовы ли они передавать Украине соответствующие права на производство и на каких условиях это может быть сделано.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство ЗРК Patriot крайне малы и в лучшем случае займут 10-15 лет. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона будет следить за ситуацией и вряд ли позволит развернуть подобное производство на территории Украины.

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