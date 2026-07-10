Раскрыт план подрыва военного аэродрома в России

ФСБ: ГУР пообещало россиянину деньги за подрыв аэродрома МО в Ростове, но он сорвал теракт

Предотвращена попытка подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный, спланированного Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Украинская спецслужба связалась с гражданином России, которому было обещано денежное вознаграждение за диверсионно-террористический акт с целью разрушения инфраструктуры, уничтожения личного состава и авиапарка. Для его совершения были заготовлены 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом и боевой нагрузкой на каждый беспилотник свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Россиянин проявил сознательность и добровольно сообщил о планируемой атаке в правоохранительные органы, после чего его общение с украинским куратором проходило под контролем ФСБ России. Не подозревающий о засаде сотрудник ГУР раскрыл местонахождение тайника с FPV-дронами. После их дезактивации и получения аванса в размере 20 процентов связь с украинским куратором была прервана.

В настоящее время сотрудники ФСБ России предпринимают меры по установлению всех причастных к подготовке теракта. В ведомстве напомнили, что гражданин, добровольно отказавшийся от совершения преступления и сообщивший о нем в правоохранительные органы с целью предотвращения негативных последствий, не подлежит привлечению к уголовной ответственности.

Ранее ФСБ сообщила о задержании соучастницы подготовки теракта в Москве против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. На допросе 25-летняя девушка пояснила, что является уроженкой Ростовской области и в 2022 году списалась со старым знакомым, который рассказал, что работает на спецслужбы Украины. По его указанию она арендовала квартиру в столице и установила там камеры для наблюдения за местом проживания военного.

При этом куратор имитировал романтические отношения с россиянкой и пообещал ей помочь переехать на Украину и продолжить общение.