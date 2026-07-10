Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:59, 10 июля 2026Силовые структуры

Раскрыт план подрыва военного аэродрома в России

ФСБ: ГУР пообещало россиянину деньги за подрыв аэродрома МО в Ростове, но он сорвал теракт
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Предотвращена попытка подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный, спланированного Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Украинская спецслужба связалась с гражданином России, которому было обещано денежное вознаграждение за диверсионно-террористический акт с целью разрушения инфраструктуры, уничтожения личного состава и авиапарка. Для его совершения были заготовлены 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом и боевой нагрузкой на каждый беспилотник свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Россиянин проявил сознательность и добровольно сообщил о планируемой атаке в правоохранительные органы, после чего его общение с украинским куратором проходило под контролем ФСБ России. Не подозревающий о засаде сотрудник ГУР раскрыл местонахождение тайника с FPV-дронами. После их дезактивации и получения аванса в размере 20 процентов связь с украинским куратором была прервана.

В настоящее время сотрудники ФСБ России предпринимают меры по установлению всех причастных к подготовке теракта. В ведомстве напомнили, что гражданин, добровольно отказавшийся от совершения преступления и сообщивший о нем в правоохранительные органы с целью предотвращения негативных последствий, не подлежит привлечению к уголовной ответственности.

Ранее ФСБ сообщила о задержании соучастницы подготовки теракта в Москве против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. На допросе 25-летняя девушка пояснила, что является уроженкой Ростовской области и в 2022 году списалась со старым знакомым, который рассказал, что работает на спецслужбы Украины. По его указанию она арендовала квартиру в столице и установила там камеры для наблюдения за местом проживания военного.

При этом куратор имитировал романтические отношения с россиянкой и пообещал ей помочь переехать на Украину и продолжить общение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыт план подрыва военного аэродрома в России
    Мать участника СВО лишила выплат многодетную «черную вдову»
    Связанный с Android миф развеяли
    Десятки человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве
    Стало известно о применении американских дронов для атак по России
    Захарова предупредила Украину насчет терпения Польши
    В России подскочил спрос на топливные присадки
    Стало известно о проблемах семьи ключевого командира «Вагнера»
    11 человек переломали кости на дне рождения 15-летней школьницы
    Врачи предупредили о малоизвестном симптоме рака кишечника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok