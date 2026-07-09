Задержание готовившей резонансный теракт москвички с корги показали на видео

В Москве задержание ФСБ готовившей теракт 25-летней девушки попало на видео

Задержание в Москве сотрудниками ФСБ 25-летней местной жительницы, готовившей резонансный теракт по заданию украинских спецслужб, попало на видео. Ролик центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России публикует «Лента.ру».

На кадрах видно, что сотрудники ФСБ подбежали к девушке, когда она гуляла с собакой породы корги по лесопарку. В момент задержания подозреваемая начала кричать, чем привлекла внимание прохожих, которые попросили объяснить происходящее. Далее демонстрируются кадры доставки задержанной на допрос в сопровождении оперативников.

На допросе девушка пояснила, что является уроженкой Ростовской области и в 2022 году списалась со старым знакомым с Украины, который рассказал, что работает на спецслужбы Украины. Позже девушка сказала ему, что хочет «помочь». Ей был предоставлен куратор, для которого она выполняла разные задания.

После того как девушка изъявила желание уехать на Украину, ей поручили заняться слежкой за автомобилем. По ее словам, она знала, что ведет слежку за военнослужащим, и занималась этим на протяжении трех месяцев. После по заданию куратора она следила за другим военнослужащим, которого планировали убить представители Украины.

О задержании работавшей на украинские спецслужбы россиянки стало известно 9 июля. Для манипуляции куратор имитировал романтические отношения. Он обещал девушке после выполнения задания продолжение отношений на Украине.