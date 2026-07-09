Стало известно о любовной подоплеке готовившей резонансный теракт в Москве

ФСБ задержала 25-летнюю девушку, участвующую в подготовке теракта в Москве против военного

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю россиянку, завербованную украинской спецслужбой для совершения теракта в Москве против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей ведомства.

В 2024 году через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с ней связался куратор, который имитировал романтические отношения. Он обещал девушке после выполнения задания продолжение отношений на Украине.

В марте она арендовала квартиру в столице и поставила там видеокамеры для слежки за домом и автомобилем сотрудника военного ведомства. Причем съемка транслировалась на Украину. Также девушка подготовила средства маскировки и продукты питания для исполнителя теракта, который должен был приехать после ее выезда из России. Она планировала транзитом через Турцию и Молдавию добраться на Украину к куратору.

После задержания у нее изъяты видеокамеры, маскировочный реквизит, смартфоны с перепиской с сотрудником украинских спецслужб. Она признала вину и сотрудничает со следствием.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и госизмене. Она заключена под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали беспрецедентные по масштабу диверсионно-террористические акты в Москве с использованием беспилотника. Целью акций, готовившихся спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов, были объекты военной инфраструктуры и ведущее предприятие военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленный военнослужащий Минобороны России.