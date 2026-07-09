Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:04, 9 июля 2026Силовые структуры

Стало известно о любовной подоплеке готовившей резонансный теракт в Москве

ФСБ задержала 25-летнюю девушку, участвующую в подготовке теракта в Москве против военного
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю россиянку, завербованную украинской спецслужбой для совершения теракта в Москве против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей ведомства.

В 2024 году через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с ней связался куратор, который имитировал романтические отношения. Он обещал девушке после выполнения задания продолжение отношений на Украине.

В марте она арендовала квартиру в столице и поставила там видеокамеры для слежки за домом и автомобилем сотрудника военного ведомства. Причем съемка транслировалась на Украину. Также девушка подготовила средства маскировки и продукты питания для исполнителя теракта, который должен был приехать после ее выезда из России. Она планировала транзитом через Турцию и Молдавию добраться на Украину к куратору.

После задержания у нее изъяты видеокамеры, маскировочный реквизит, смартфоны с перепиской с сотрудником украинских спецслужб. Она признала вину и сотрудничает со следствием.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и госизмене. Она заключена под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали беспрецедентные по масштабу диверсионно-террористические акты в Москве с использованием беспилотника. Целью акций, готовившихся спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов, были объекты военной инфраструктуры и ведущее предприятие военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленный военнослужащий Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве сорван беспрецедентный по масштабу теракт

    Волевая победа Аргентины над Египтом принесла россиянину более 3 миллионов рублей

    Цой раскрыла свой диагноз на фоне госпитализации в онкоцентр

    Дудь поиронизировал над узнавшим о вреде колы после переезда в США блогером

    Одна из самых красивых женщин в мире вышла в свет в прозрачном платье

    ФСБ раскрыла роль сдаваемого в аренду жилья в совершении терактов в России

    Столицу вновь накроют грозы и дожди

    Россиянин объяснил популярность страны Азии словами «дешевле Турции, колоритнее Таиланда»

    Стало известно о любовной подоплеке готовившей резонансный теракт в Москве

    Трамп назвал влияющие на численность войск США в Европе факторы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok