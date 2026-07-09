В Москве сорван беспрецедентный по масштабу теракт

ФСБ предотвратила теракт в Москве против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ

В Москве сотрудники ФСБ сорвали беспрецедентные по масштабу диверсионно-террористические акты с использованием беспилотника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей ведомства.

Целью акций, готовившихся спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов, были объекты военной инфраструктуры и ведущее предприятие военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленный военнослужащий Минобороны России.

Задержана гражданка России 2001 года рождения. Ее задачей была разведка и установление целей для терактов в Москве и Санкт-Петербурге. В марте она арендовала квартиру в столице и поставила там видеокамеры для слежки за домом и автомобилем сотрудника военного ведомства. Причем съемка транслировалась на Украину.

Также девушка подготовила средства маскировки и продукты питания для исполнителя теракта, который должен был приехать после ее выезда из России. Она планировала транзитом через Турцию и Молдову добраться на Украину к куратору, с которым была в романтических отношениях.

После задержания у нее изъяты видеокамеры, маскировочный реквизит, смартфоны с перепиской с сотрудником украинских спецслужб. Она признала вину и сотрудничает со следствием.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и госизмене. Она заключена под стражу.