Агент СБУ охотился на автомобили москвичей с определенной символикой

В Москве сжигавшему автомобили с символикой поддержки СВО агенту СБУ дали 15 лет

В Москве к 15 годам колонии приговорили жителя столицы Кирилла Фомичева, оказавшегося агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает Верховный суд России.

Суд признал осужденного виновным в серии терактов и сотрудничестве со спецслужбами противника. Выяснилось, что злоумышленник искал по столице автомобили, на которые была нанесена специальная символика о поддержке проведения Россией специальной военной операции (СВО). Злоумышленник поджигал такие машины, а результаты «охоты» записывал на видео и пересылал кураторам.

Следствие полагает, что подобные акции были направлены на устрашение населения.

Ранее в Новороссийске ФСБ задержала агента СБУ, готовившего подрыв пассажирского поезда.