Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:50, 29 мая 2026Силовые структуры

ФСБ раскрыла готовившего подрыв пассажирского поезда в российском городе агента СБУ

В Новороссийске ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта на ж/д
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Новороссийске ФСБ задержала агента СБУ, готовившего подрыв пассажирского поезда. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина самостоятельно связался с украинскими спецслужбами. По заданию куратора он планировал устроить подрыв железнодорожных путей во время движения по ним пассажирского поезда. Для этого фигурант купил необходимые для изготовления взрывчатки компоненты и сделал бомбу, которую хранил у себя дома.

По данным правоохранителей, сотрудники ФСБ поймали его в момент, когда он проводил разведку на участке железнодорожного пути. В результате теракт удалось предотвратить. Пострадавших нет, имущество также не повреждено.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ФСБ задержала 58-летнего жителя Кировского района, который решил вступить в «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков поставил точку в вопросе присутствия ЕС на переговорах по Украине

    ФБР провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории США

    25-летняя глава банды подростков-убийц оказалась нищей

    Возросло число жертв атаки украинских БПЛА в российском регионе

    Задержанный россиянин назвал цель готовившегося теракта

    Холодильник со взрывчаткой для подрыва пассажирского поезда в России попал на видео

    В IIHF высказались о решении дисциплинарного совета отменить недопуск сборных России

    В России предрекли Украине проблемы с Европой из-за одного действия Киева

    Житель Подмосковья попал в реанимацию после укуса комара

    Названа неожиданная причина задержки менструации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok