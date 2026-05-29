ФСБ раскрыла готовившего подрыв пассажирского поезда в российском городе агента СБУ

В Новороссийске ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта на ж/д

В Новороссийске ФСБ задержала агента СБУ, готовившего подрыв пассажирского поезда. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина самостоятельно связался с украинскими спецслужбами. По заданию куратора он планировал устроить подрыв железнодорожных путей во время движения по ним пассажирского поезда. Для этого фигурант купил необходимые для изготовления взрывчатки компоненты и сделал бомбу, которую хранил у себя дома.

По данным правоохранителей, сотрудники ФСБ поймали его в момент, когда он проводил разведку на участке железнодорожного пути. В результате теракт удалось предотвратить. Пострадавших нет, имущество также не повреждено.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ФСБ задержала 58-летнего жителя Кировского района, который решил вступить в «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ).