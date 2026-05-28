ФСБ поймала в российском регионе обворованного боевиками кандидата в террористы

В Ленобласти ФСБ задержала кандидата в террористы, которого обокрали боевики

В Ленинградской области ФСБ задержала 58-летнего жителя Кировского района, который решил вступить в «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина сам связался с украинскими кураторами и предлагал им свои услуги по участию в боевых действиях в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Действующие участники организации настояли на необходимости получения им украинского гражданства. За то, чтобы получить паспорт гражданина Украины кандидат в террористы перевел им около 1,6 тысячи долларов США. После этого участники организации прислали ему фейковую фотографию украинского паспорта с его данными.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на участие в деятельности террористической организации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

