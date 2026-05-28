Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 28 мая 2026Силовые структуры

ФСБ поймала в российском регионе обворованного боевиками кандидата в террористы

В Ленобласти ФСБ задержала кандидата в террористы, которого обокрали боевики
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Ленинградской области ФСБ задержала 58-летнего жителя Кировского района, который решил вступить в «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина сам связался с украинскими кураторами и предлагал им свои услуги по участию в боевых действиях в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Действующие участники организации настояли на необходимости получения им украинского гражданства. За то, чтобы получить паспорт гражданина Украины кандидат в террористы перевел им около 1,6 тысячи долларов США. После этого участники организации прислали ему фейковую фотографию украинского паспорта с его данными.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на участие в деятельности террористической организации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчину приговорили к 17 годам колонии за терроризм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского объяснили слова об отъезде посольства США из Киева

    Российского школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге

    Токаев раскрыл свою роль в создании документа о союзничестве Казахстана и России

    Токаев поблагодарил Путина за статью

    Пользователей Windows на полгода оставили без обновлений

    Gucci станет спонсором одной из команд «Формулы-1»

    С бывшего вице-мэра российского города взыскали сотни миллионов рублей

    Раскрыта цена самого дорогого загородного дома в Москве

    Названы возможные места запуска повредивших суд в столице региона России дронов

    Приговор родившей в СИЗО блогерше Битмаме признали законным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok