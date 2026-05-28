ФСБ РФ: Эстония пытается отойти от договоренностей по Чудскому озеру

Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

Сосредоточение сил НАТО на так называемом восточном фланге сопровождается попытками властей сопредельных государств пересмотреть сложившуюся практику применения договоров о режиме государственной границы и ростом провокаций с их стороны, отметил он.

С 2022 года Финляндия и Эстония по надуманным предлогам неоднократно меняли порядок пропуска через государственную границу граждан и транспорта и ужесточали контроль, чем ущемляли права. Подобные инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе и негативно отражаются на безопасности судоходства на пограничных водоемах.

В настоящее время Россия принимает меры по урегулированию таких инцидентов и побуждает власти Финляндии и Эстонии вернуться к надлежащему исполнению международных договоров, но пока Хельсинки и Таллин не проявляют конструктивного подхода к их разрешению.

Ситуация вынуждает Россию быть готовой к различным вариантам развития событий и последовательно наращивать потенциал пограничных органов на границе с недружественными государствами Европы, указал Кулишов.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Германия планируют направить десятки военнослужащих в Эстонию для создания тактического командного центра НАТО.