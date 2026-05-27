Нидерланды и Германия решили разместить штаб НАТО ближе к границам России

Нидерланды и Германия решили разместить штаб НАТО в Эстонии

Нидерланды и Германия планируют направить десятки военнослужащих в Эстонию для создания тактического командного центра НАТО. Об этом сообщило агентство ANP со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, новый штаб Первого германо-нидерландского армейского корпуса будет координировать операции альянса в Балтийском регионе. К проекту уже присоединились около 14 стран. Ожидается, что центр сможет управлять силами в десятки тысяч военнослужащих.

Сейчас страны Балтии подчиняются командованию НАТО в Польше. Однако в альянсе рассчитывают, что создание отдельного штаба ускорит реакцию союзников в случае кризиса. Власти Нидерландов также анонсировали учения с дронами в Латвии и создание подразделений операторов беспилотников до 1,2 тысячи человек.

Ранее стало известно о намерении альянса укрепить оборону на восточном фланге на случай конфликта с Россией. Речь идет о развертывании штабных структур нового армейского корпуса для быстрой переброски войск в Латвию и Эстонию.

Отмечается, что для обороны балтийских стран будет выделен германо-нидерландский корпус, об этом договорились указанные страны. В мирное время корпус будет представлять упрощенную командную структуру, включающую спецподразделения, такие как артиллерия, противовоздушная оборона, медслужба и другие. В боеспособном состоянии корпус включает в себя три дивизии общей численностью от 40 тысяч до 60 тысяч военнослужащих.