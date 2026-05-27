Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 27 мая 2026Мир

Нидерланды и Германия решили разместить штаб НАТО ближе к границам России

Нидерланды и Германия решили разместить штаб НАТО в Эстонии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Carl Court / Getty Images

Нидерланды и Германия планируют направить десятки военнослужащих в Эстонию для создания тактического командного центра НАТО. Об этом сообщило агентство ANP со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, новый штаб Первого германо-нидерландского армейского корпуса будет координировать операции альянса в Балтийском регионе. К проекту уже присоединились около 14 стран. Ожидается, что центр сможет управлять силами в десятки тысяч военнослужащих.

Сейчас страны Балтии подчиняются командованию НАТО в Польше. Однако в альянсе рассчитывают, что создание отдельного штаба ускорит реакцию союзников в случае кризиса. Власти Нидерландов также анонсировали учения с дронами в Латвии и создание подразделений операторов беспилотников до 1,2 тысячи человек.

Ранее стало известно о намерении альянса укрепить оборону на восточном фланге на случай конфликта с Россией. Речь идет о развертывании штабных структур нового армейского корпуса для быстрой переброски войск в Латвию и Эстонию.

Отмечается, что для обороны балтийских стран будет выделен германо-нидерландский корпус, об этом договорились указанные страны. В мирное время корпус будет представлять упрощенную командную структуру, включающую спецподразделения, такие как артиллерия, противовоздушная оборона, медслужба и другие. В боеспособном состоянии корпус включает в себя три дивизии общей численностью от 40 тысяч до 60 тысяч военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе

    ВСУ столкнулись с проблемами в одном из ключевых городов Донбасса

    Летом россияне массово устремятся в три региона страны

    В Подмосковье на стоянке вспыхнули автобус и грузовик

    Китайский технологический гигант зафиксировал рост убытков от продажи машин

    Бывшая жена Диброва рассказала о страданиях после пластики

    Турция в мае резко увеличила закупки нефти в Казахстане

    Ударивший мотоциклиста ножом москвич возражал против ареста

    В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Европой

    В российском городе на прохожих рухнул кусок крыши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok