В правительстве заявили о серьезных сигналах Армении по выходу из ЕАЭС

Оверчук: Россия посылает сигналы Армении насчет последствий выхода из ЕАЭС

Россия посылает Армении серьезные сигналы насчет последствий выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Мы посылаем определенные сигналы. И эти сигналы очень серьезные», — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что Москва уже давно в закрытом режиме ведет откровенные дискуссии с Ереваном по этому поводу. По его словам, в Армении хорошо понимают предостережения России, но продолжают делать шаги к выходу из организации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила Ереван, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом. В ответ на это премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не казались высокими.