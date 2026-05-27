Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:51, 27 мая 2026Бывший СССР

В правительстве заявили о серьезных сигналах Армении по выходу из ЕАЭС

Оверчук: Россия посылает сигналы Армении насчет последствий выхода из ЕАЭС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия посылает Армении серьезные сигналы насчет последствий выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Мы посылаем определенные сигналы. И эти сигналы очень серьезные», — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что Москва уже давно в закрытом режиме ведет откровенные дискуссии с Ереваном по этому поводу. По его словам, в Армении хорошо понимают предостережения России, но продолжают делать шаги к выходу из организации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила Ереван, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом. В ответ на это премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не казались высокими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    Российское посольство раскрыло план Запада по эскалации конфликта на Украине

    Член экипажа круизного лайнера напился и попытался изнасиловать коллегу

    Гоблин высказался об идее арестовывать имущество релокантов

    Стрелявший из-за интим-видео с дочерью российский экс-мэр оспорил приговор

    Первый отряд БАРС сформировали в отдаленном от Украины российском регионе

    Внешность женщин семьи Трампа взволновала общественность

    Россиянам указали на последствия при увеличении отпуска до 35 дней

    Шесть кошек стали заложниками квартиры после смерти хозяина

    Зеленский обратился к ЕС после письма Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok