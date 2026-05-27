Зеленский обратился к ЕС после письма Трампу

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен укрепление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО) с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен работу над укреплением украинской ПВО, прежде всего антибалистики. Европа имеет соответствующие возможности, и мы говорили об этом, в частности, в рамках нашей работы с ЕС на треке Drone Deal (соглашение по дронам — прим. «Ленты.ру»)», — написал он.

В ходе диалога стороны также затронули вопрос вступления Украины в Европейский Союз (ЕС). Глава государства добавил, что Киеву важно как можно быстрее получить первый транш из пакета помощи от объединения.

Ранее стало известно, что украинский лидер отправил президенту США Дональду Трампу срочное письмо. В нем Зеленский пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО) и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.