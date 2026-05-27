18:53, 27 мая 2026

Пашинян объяснил смысл лишения России контроля над железными дорогами Армении

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменения концессионной логики армянских железных дорог, которые в настоящее время управляются ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», дочерней компанией РЖД. Об этом сообщает Finport.am.

На встрече с избирателями в селе Гохт в Котайкской области политик объяснил, что в противном случае могут возникнуть определенные санкционные препятствия, ведь у Москвы сложные санкционные отношения с западными странами.

Так как международные компании стремятся исключить подобные риски и ищут альтернативные маршруты, то национальные железные дороги, которые на 100 процентов находятся в собственности страны, могут лишиться многих преимуществ.

До этого Пашинян уже предлагал России продать концессию дружественной ей стране, например ОАЭ или Катару. В Москве в ответ на это сообщили, что не считают передачу управления железнодорожной сетью в Армении другой стране целесообразным.

Саму концессию, касающуюся управления железными дорогами Армении, утвердили еще в 2008 году на 30 лет. Российская сторона оценивает инвестиции в актив более чем в 30 миллиардов рублей. Ереван начал оценивать соглашение как проблему после урегулирования конфликта с Азербайджаном и укрепления отношений с США и Евросоюзом. В случае открытия железнодорожного сообщения с Турцией у республики появятся возможности значительно снизить издержки в грузообороте с Европой.

Ранее СМИ выяснили, что Россия пригрозила Армении лишить ее газа по льготной стоимости в случае, если республика продолжит сближение с Евросоюзом. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков до этого отмечал, что льготный режим поставок газа «невозможен для участников иных интеграций».

