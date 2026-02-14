Реклама

Экономика
17:27, 14 февраля 2026Экономика

Пашинян пожаловался на потери из-за сотрудничества с Россией

Пашинян: Армения несет потери из-за концессии России на железные дороги
Кирилл Луцюк

Фото: AlexKriv / Shutterstock / Fotodom

Страна, у которой дружественные отношения и с Москвой, и с Ереваном, могла бы выкупить право России на концессионное управление железными дорогами Армении. Об этом заявил премьер-министр этой постсоветской республики Никол Пашинян. Его процитировало Armenpress.

Он посетовал на то, что у России сейчас напряженные отношения с рядом государств, а для Армении это оборачивается потерями стратегических позиций и конкурентных преимуществ. Решением проблемы, по мнению Пашиняна, стала бы продажа Россией ее прав на управление концессией Казахстану, ОАЭ или Катару.

В январе Ереван обратился к Москве с вопросом о восстановлении железной дороги между Турцией и Азербайджаном, между которыми пролегает территория Армении.

В декабре прошлого года Пашинян также просил Россию заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию.

