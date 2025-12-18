Реклама

Пашинян попросил Россию восстановить железные дороги в Армении

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами Пашинян заявил, что попросил коллег из России заняться полным восстановлением участка железной дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе. Он добавил, что скоро поднимет аналогичный вопрос по участку Иджеван — Гахаз. Пашинян также выразил надежду, что российская сторона выполнит и эту просьбу.

Ранее Пашинян предложил установить государственные флаги в церквях. Он также призвал исполнять государственный гимн перед воскресной службой.

