Бывший СССР
13:22, 8 декабря 2025Бывший СССР

Премьер Армении выступил с инициативой в отношении церквей

Пашинян предложил установить флаги в церквях
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил установить государственные флаги в церквях. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Я думаю, что следует обсудить вопрос наличия государственного флага Республики Армения на территории церквей: либо у входа, либо внутри них. Скажу, что это общепринятая практика в ряде стран», — заявил он.

Пашинян также предложил исполнять государственный гимн перед воскресной службой.

В мае начался публичный конфликт Пашиняна с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Премьер объяснял это тем, что в армянской церкви складывается система наследования имущества и должностей, что противоречит канонам. Кроме того, у сторон конфликта разный взгляд на решение Нагорно-Карабахской проблемы.

