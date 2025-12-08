Премьер Армении выступил с инициативой в отношении церквей

Пашинян предложил установить флаги в церквях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил установить государственные флаги в церквях. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Я думаю, что следует обсудить вопрос наличия государственного флага Республики Армения на территории церквей: либо у входа, либо внутри них. Скажу, что это общепринятая практика в ряде стран», — заявил он.

Пашинян также предложил исполнять государственный гимн перед воскресной службой.

В мае начался публичный конфликт Пашиняна с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Премьер объяснял это тем, что в армянской церкви складывается система наследования имущества и должностей, что противоречит канонам. Кроме того, у сторон конфликта разный взгляд на решение Нагорно-Карабахской проблемы.