Пашинян раскрыл суть конфликта с Армянской церковью

Пашинян: Наши действия направлены не против ААЦ, а на защиту порядка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия властей не направлены против Армянской апостольской церкви (ААЦ), а призваны восстановить установленный порядок. Видео с соответствующим заявлением было опубликовано в официальном Telegram-канале премьер-министра.

«Наши действия направлены не против церкви, а на защиту установленного порядка управления, принятого еще в 356 году. Мы обеспокоены тем, что в ААЦ складывается система наследования имущества и должностей, что противоречит канонам», — отметил политик.

Ранее Пашинян заявил, что глава ААЦ католикос всех армян Гарегин II нарушил обет безбрачия и должен уйти в отставку.

До этого премьер-министр во время критики духовенства пожаловался на «захламление церквей» в Армении. «Человек зачем заходит в церковь? Заходит, чтобы соприкоснуться с чем-то духовным. И вдруг заходишь и видишь, что в одном месте мусор разбросан, где-то чья-то одежда, обувь, кто-то поставил свою кровать», — заявил премьер.