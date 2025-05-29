Пашинян сравнил церкви с захламленным чуланом

Премьер Армении Пашинян пожаловался на захламление церквей в стране

Большинство церквей в Армении используются как чуланы, заставленные строительным мусором. На захламление религиозных сооружений пожаловался премьер-министр страны Никол Пашинян, фрагмент выступления опубликован в его Telegram-канале.

По словам армянского лидера, люди складируют в церквях все самое ненужное — лишнюю мраморную плиту, мешки с цементом, куски ржавой арматуры. «Человек зачем заходит в церковь? Заходит, чтобы соприкоснуться с чем-то духовным. И вдруг заходишь и видишь, что в одном месте мусор разбросан, где-то чья-то одежда, обувь, кто-то поставил свою кровать», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо ввести стандарты для оценки состояния церковных помещений.

Ранее Никол Пашинян пригласил президента Армении Ильхама Алиева вместе выпить кофе. Это произошло на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Албании 16 мая.