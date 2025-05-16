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21:09, 16 мая 2025Бывший СССР

Пашинян пригласил Алиева выпить кофе

Пашинян пригласил Алиева в Тиране выпить кофе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева выпить кофе в Албании. Кадры встречи политиков опубликовал Telegram-канал «Sputnik Армения».

На видео Пашинян в кулуарах саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Тиране, обращается к азербайджанскому лидеру: «Пойдем кофе попьем». В ответ представителю Еревана Алиев говорит: «Сейчас я тогда подойду, мне надо пообсуждать».

16 мая Пашинян и Алиев провели переговоры в Албании на саммите ЕПС. Информацию о встрече подтвердил премьер-министр Армении.

На саммит Европейского политического сообщества также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В его рамках представитель Киева вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском позвонили президенту США Дональду Трампу.

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