Пашинян пригласил Алиева выпить кофе

Пашинян пригласил Алиева в Тиране выпить кофе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева выпить кофе в Албании. Кадры встречи политиков опубликовал Telegram-канал «Sputnik Армения».

На видео Пашинян в кулуарах саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Тиране, обращается к азербайджанскому лидеру: «Пойдем кофе попьем». В ответ представителю Еревана Алиев говорит: «Сейчас я тогда подойду, мне надо пообсуждать».

16 мая Пашинян и Алиев провели переговоры в Албании на саммите ЕПС. Информацию о встрече подтвердил премьер-министр Армении.

На саммит Европейского политического сообщества также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В его рамках представитель Киева вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском позвонили президенту США Дональду Трампу.