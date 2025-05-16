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13:19, 16 мая 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Албании

Зеленский прибыл к месту проведения саммита ЕПС в Тиране
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл к месту проведения саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Албании. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

Уточняется, что саммит ЕПС пройдет в Тиране. В столице Албании украинского лидера, как и других участников мероприятия, встретил премьер-министр страны Эди Рама.

15 мая стало известно, что Зеленский улетел из Турции. Сообщалось, что он отправился в Албанию.

Прибытие Зеленского в Албанию утром 16 марта подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Представитель Киева уточнил, что украинский президент примет участие в саммите ЕПС.

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