Зеленский улетел из Турции и отправился в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский улетел из Турции и отправился в Албанию. Об этом сообщает «УНИАН».

«В Албании президент Украины примет участие в Саммите европейского политического сообщества», — сообщает СМИ.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на территории республики можно провести в онлайн-формате. «Это не война, которая была 100 лет назад. Есть медиа, есть Интернет. Можно не встречаться, не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня», — заявил украинский лидер.

До этого Зеленский выдвинул условия для переговоров, заявив, что прекращение огня должно предшествовать мирному урегулированию. По его словам, вдавшись и начав спорить о деталях, можно потратить годы на урегулирование конфликта.