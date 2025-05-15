Зеленский снова выдвинул условие для начала переговоров

Зеленский: Прекращение огня должно предшествовать переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условия для переговоров, заявив, что прекращение огня должно предшествовать мирному урегулированию. Его слова передает РИА Новости.

«Можно... договориться о прекращении огня, а потом говорить о мониторинге и так далее, чтобы не идти сейчас в детали всей конструкции, всего пути, который приведет к окончанию войны», — заявил украинский лидер.

По его словам, вдавшись и начав спорить о деталях, можно потратить годы на урегулирование конфликта.

Ранее Зеленский пожаловался на давление со стороны президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер больше давит на Украину, чем на Россию.