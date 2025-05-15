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18:59, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский снова выдвинул условие для начала переговоров

Зеленский: Прекращение огня должно предшествовать переговорам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условия для переговоров, заявив, что прекращение огня должно предшествовать мирному урегулированию. Его слова передает РИА Новости.

«Можно... договориться о прекращении огня, а потом говорить о мониторинге и так далее, чтобы не идти сейчас в детали всей конструкции, всего пути, который приведет к окончанию войны», — заявил украинский лидер.

По его словам, вдавшись и начав спорить о деталях, можно потратить годы на урегулирование конфликта.

Ранее Зеленский пожаловался на давление со стороны президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер больше давит на Украину, чем на Россию.

Вот это да!
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